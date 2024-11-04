Неизвестный отрубил руку пассажиру в электричке под Парижем

В пригороде Парижа четыре человека получили ранения, двое из них — тяжелые, в результате вооруженного нападения в электричке. Об этом сообщает телеканал BFM.

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Инцидент произошел около 8 утра (10:00 мск) в поезде RER E на станции Озуар-ла-Ферьер в департаменте Сена и Марна. Неизвестный мужчина с топором набросился на пассажиров.

В полиции заявили, что одному из пострадавших отрубили руку, а другого ранили в голову. Еще двое получили более легкие ранения.

По данным Автономного агентства парижского транспорта, движение на линии электрички нарушено в обоих направлениях вплоть до вокзала Сен-Лазар в центре Парижа. На место ЧП прибыли полицейские и спасатели.

В октябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге бытовая ссора в коммунальной квартире Петроградского района едва не закончилась трагедией. Мужчина замахивался на соседку топором.