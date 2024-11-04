Россиянин выместил агрессию на шлагбауме и попал на видео

Житель Москвы едва не сломал шлагбаум в одном из дворов на улице Ефремова. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Москва сейчас», можно увидеть, как мужчина целенаправленно идет к ограничителю, хотя рядом достаточно места, чтобы пройти, и вымещает на нем свою агрессию. Немного опустив конструкцию, он перешагнул ее и отправился дальше.

По словам соседей, мужчина не в первый раз вымещает ненависть на шлагбауме. По какой причине он делает это — неизвестно.

Ранее москвичка попыталась разрубить топором Audi в своем дворе. Чужая иномарка несколько лет стоит безвыездно и занимает парковку на Сельскохозяйственной улице. Автолюбительница подогнала свое второе авто, скрылась от камер и разнесла Audi. Владелец иномарки заявил, что машина рабочая и стоит законно, дожидаясь, когда супруга хозяина получит права. Сама агрессор отрицает причастность к нападению на чужое транспортное средство.

До этого прокуратура Москвы сообщила, что таксист в столице кулаком разбил стекло кабины автобуса и напал на водителя. Бородатый агрессор резко вышел из машины и направился к общественному транспорту. После этого мужчина нанес несколько ударов в область лица водителя автобуса.