Российский байкер погиб в Китае при загадочных обстоятельствах

Около китайской гостиницы было обнаружено тело российского байкера. Обстоятельства его смерти неизвестны.

Около гостиницы в китайском городе Суйфэньхэ было обнаружено тело россиянина. Как выяснилось, оно принадлежало 53-летнему байкеру из Приморского края, который отдыхал в Китае вместе с компанией друзей.

Полицейские выяснили, что в последний день своей жизни мужчина выпил очень много алкоголя. Следователи предполагают, что погибший умер вследствие падения из окна гостиницы.

На данный момент решается вопрос с перевозкой тела погибшего во Владивосток. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти россиянина.