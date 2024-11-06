Один человек погиб и один пострадал при взрыве бытового газа в Воронеже

В Воронеже загорелась квартира в девятиэтажном доме, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа. В результате происшествия один человек погиб и один пострадал.

По информации МЧС России, личность погибшего устанавливается, пострадавший — 15-летний подросток.

Всего сотрудники ведомства эвакуировали из дома 32 человека, среди которых один ребёнок.

На месте работают 48 специалистов, привлечено 16 единиц техники.

Ранее взрыв самогонного аппарата произошёл в пятиэтажном доме в Вологде.

Также в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа при пожаре в многоквартирном жилом доме были спасены двое детей.