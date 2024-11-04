В московском СИЗО отреагировали на сообщения о взрыве

Информация о взрыве на территории СИЗО-3 в 1-м Силикатном проезде в Москве ложная, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник в изоляторе.

Ранее СМИ сообщили, что на территории следственного изолятора №3 во время сварочных работ якобы произошел взрыв. По словам журналистов, пострадали два человека.

«Нет, это ложная информация. У нас все без происшествий», — подчеркнул источник.

В пресс-службе московского управления ФСИН также отметили, что информация о взрыве на территории СИЗО-3 в Москве не соответствует действительности.