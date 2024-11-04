Раскрыто, в каком неожиданном месте прятался от силовиков Масхадов

Второй президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов прятался от силовиков во время второй чеченской кампании в домах мирных жителей, укрываясь на женской половине дома, куда вход для мужчин запрещен, заявил изданию Lenta.ru полковник запаса, ветеран группы специального назначения «Вымпел» Сергей Шаврин. Тогда бойцам не удалось его поймать, так как подразделения Минобороны выставили слишком мало бойцов для оцепления.

Над потайным люком стоял умывальник и выход трубы гофрированной, будто для слива канализационного. Сначала собачка что-то учуяла. Потом посмотрели, что никакая вода туда в гофрированную трубу не льется, и она нужна, похоже, для циркуляции воздуха, — рассказал Шаврин.

По словам Шаврина, погреб был оснащен запасом питьевой водой. Там могли разместиться три человека, добавил полковник спецназа.

Ранее президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказывал, что операция по уничтожению Аслана Масхадова являлась «водоразделом» во второй чеченской войне. По его словам, после проведения этой операции стало понятно, что спецслужбы победят террористов. Он подчеркнул, что боевики также поняли, что с силовиками им не совладать.