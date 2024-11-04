На территории СИЗО в Москве произошел взрыв, есть пострадавшие

Два человека пострадали при проведении сварочных работ в районе СИЗО в Хорошево-Мневниках
Хлопок кислородного баллона произошел при проведении сварочных работ по адресу: 1-й Силкатный проезд, д. 11а, стр. 1. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«На территории стройки по адресу: 1-й Силкатный проезд, д. 11а, стр. 1 при проведении сварочных работ в котловане произошел хлопок кислородного баллона. Рядом было два человека, они в сознании, ждут медиков. Рабочие устанавливают кран, чтобы поднять их наверх», – сообщил собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщали о хлопке газового баллона на территории СИЗО №3.
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