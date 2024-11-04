Пенсионерка из Петербурга решила поменять счетчики и лишилась 6,7 млн рублей

Жительница Петербурга попалась на уловку мошенников, которые предложили ей бесплатно поменять счетчики. Об этом сообщает «78.ru».

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Злоумышленники предложили женщине бесплатную замену счетчиков, для этого ей нужно было продиктовать код из СМС-сообщения. Россиянка поверила звонившим, спустя время с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками портала «Госуслуги». Аферисты сообщили, что приложение взломали и преступники намерены оформить на пенсионерку несколько крупных займов.

Далее женщина несколько раз общалась по телефону с новыми «героями» схемы — лже-сотрудником Росфинмониторинга и следователем, которые обещали разобраться с проблемой. В итоге потерпевшую убедили снять деньги со счетов в банках и передать курьерам.

Вся полученная сумма якобы должна была оказаться на безопасном счете. В течение трех дней женщина четыре раза передавала деньги курьерам. Поделиться своей проблемой с мужем пенсионерка решила лишь 3 ноября, мужчина настоял на обращении в полицию. Общий ущерб составил 6,7 млн рублей.