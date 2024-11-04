При извержении вулкана в Индонезии погибли по меньшей мере шестеро

Не менее шести человек погибли при извержении вулкана на острове Флорес в Индонезии. Об этом сообщило Национальное агентство по противодействию чрезвычайным ситуациям.

Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки началось в ночь на 4 ноября и сопровождалось выбросом пепла на высоту 2 тыс. м. Агентство уточняет, что извержение привело к пожарам в близлежащих поселениях.

Информация о жертвах и повреждениях обновляется. По неподтвержденным данным, несколько человек могли также погибнуть при обрушении домов, вызванных извержением.