В Москве арестован замначальника тыла Росгвардии

Заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев был арестован в Москве по обвинению в получении взятки. Суд постановил взять его под стражу до 2 января 2025 года, как сообщает источник в следствии.

«Мирзаев потребовал от компании-поставщика 140 миллионов рублей за неаннулирование контракта на сумму 480 миллионов рублей. Фирма перевела генералу кэш через посредника, их обоих задержали», — рассказали в следствии, передает telegram-канал Mash.

Защита генерала-майора просила суд о домашнем аресте, но принято решение об аресте и содержании под стражей в СИЗО. Суд учел серьезность обвинений, особенно в контексте текущей обстановки, связанной с специальной военной операцией.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Росгвардию и СК по Москве. Ответ ожидается.