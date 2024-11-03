Кровля недействующего Дома культуры загорелась в воскресенье вечером в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 18:31 в МЧС России поступило сообщение о возгорании кровли недействующего здания ДК им. Кирова в Воронеже. На месте работают шесть пожарных расчетов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, кровля загорелась на площади порядка 50 кв. м.В настоящее время локализованы два очага пожара: на кровле - 100 кв. м и в подвале - 30 кв. м.