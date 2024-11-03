Взрыв самогонного аппарата вызвал обрушение межквартирной перегородки в одном из домов Вологды, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, в результате происшествия пострадали четверо человек, двоих из них госпитализировали.

Инцидент произошел на втором этаже пятиэтажки. Из-за хлопка самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки. Несущие конструкции не пострадали. Травмы получили 4 человека, двое из них госпитализированы. На месте работают 28 специалистов и 9 единиц техники МЧС России, — говорится в сообщении.

Ранее супружеская пара из города Уреня в Нижегородской области получила травмы при попытке приготовить самогон в квартире. Они обгорели, у женщины диагностировали 80% ожогов тела, ее муж отделался меньшими травмами и от госпитализации отказался. Во время приготовления самогона произошло воспламенение спирта от открытого огня. 59-летняя женщина попыталась потушить пламя, однако поскользнулась, после чего ее одежда загорелась.