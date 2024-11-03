МЧС: в Красноярском крае загорелся храм

В Красноярском крае в поселке Кедровый загорелся храм. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве уточнили, что на месте ЧП работают 9 специалистов и две единицы спецтехники.

Пожар удалось локализовать, подчеркнули в МЧС. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что в апреле 2024 года в населенном пункте Стрелка вблизи Лесосибирска огнем был практически уничтожен храм: его кровля и купол обрушились на 300 квадратных метрах. В тушении были задействованы 45 специалистов и 16 единиц техники.

В Енисейской епархии отметили, что старинные иконы, богослужебную литературу и предметы, церковную утварь удалось вынести из горящего здания. Священнослужители добавили, что храм будет возведен заново на этом же месте.