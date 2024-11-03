Альпинист сорвался при спуске в Гималаях

Альпинист из Словакии Ондрей Гусерка сорвался в расщелину, спуская с вершины Лангтанг-Лирунг в Непале. Об этом говорится на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Ассоциации альпинистов Словакии.

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Гусерка и его напарник из Чехии Марек Голечек 30 октября поднялись на 7234-метровую гималайскую вершину. После первого успешного восхождения по восточной стороне Лангтанг-Лирунг во время спуска 31 октября Ондрей Гусерка сорвался в расщелину.

Отмечается, что в данном районе сохраняются неблагоприятные погодные условия и поисково-спасательный вертолет не может вылететь к месту происшествия.

19 октября сообщалось, что спасатели МЧС России эвакуировали с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии альпиниста из Удмуртии. Отмечается, что мужчина совершал восхождение в составе зарегистрированной группы из 12 человек. На высоте 5 200 метров турист из Удмуртии запросил помощи. Шестеро спасателей из Эльбрусского высокогорного спасательного отряда эвакуировали 29-летнего альпиниста и передали врачам.