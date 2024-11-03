Стали известны новые данные о жертвах наводнения в Испании

Число погибших в результате рекордных проливных дождей и наводнений в Испании составило 214 человек. Об этом сообщает CMMNoticias со ссылкой на Координационный центр по чрезвычайным ситуациям.

Подавляющее большинство погибло в Валенсийском сообществе (210 человек), еще трое скончались в Кастилии-Ла-Манча и один в Малаге.

В Кастилии-Ла-Манче цифра была обновлена после обнаружения утром в воскресенье тела одного из пяти человек, пропавших без вести в городе Летур в Альбасете. Это сообщество также тяжело пострадало от DANA.

«Сейчас Испания стремится устранить последствия жестоких дождей, в результате которых уже погибло более 200 человек, что стало самым страшным уроном в истории», — пишет агентство EFE.

Во вторник, 29 октября, в отдельных районах Испании за несколько часов выпало годовое количество осадков. Начались наводнения, множество людей погибло или пропало без вести. Бедствие было вызвано «изолированной депрессией высоких уровней», DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Это явление происходит, когда масса теплого воздуха сталкивается с неподвижным холодным фронтом на высоте около 9 тысяч метров.