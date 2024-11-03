Стала известна судьба брошенного россиянкой в аэропорту Турции младенца

Правоохранители на время следствия оставили в Турции новорожденную девочку, брошенную в туалете аэропорта Антальи 18-летней россиянкой. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Турецкий адвокат молодой россиянки Айшегюль Полат заметила, что недавно навещала малышку. Она добавила, что мать девочки находится под арестом и ей запрещено видеться с ребенком.

По данным газеты, заседание по уголовному делу будет через месяц, в декабре. Адокаты планируют доказать в суде, что молодая мама одумалась и желает, забрав ребенка, улететь в Москву. Девушка придумала дочери имя — Николь.

Ранее россиянка, бросившая новорожденного ребенка, рассказала на допросе в полиции, что не знала о беременности.