В Петербурге арестовали начальника МЧС Курортного района по делу о взятке

В Петербурге арестовали начальника МЧС Курортного района Михаила Королькова. Об этом сообщил Telegram-канал 47news.

Как стало известно каналу, накануне Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 50-летнего начальника управления МЧС по Курортному району.

Королькову вменяют получение взятки в составе организованной группы. По предварительным данным, он получил 54 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя — владельца пиццерии "Комары" на Приморском шоссе. Деньги предназначались за покровительство, оперативное согласование различных разрешений и отказ от регулярных проверок пожарной безопасности. Транш организовали в качестве пожертвования в петербургское отделение Общероссийской организации "Всероссийское пожарное общество".

Начальник районного МЧС останется под стражей останется до 31 декабря. Накануне Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор вице-мэру города Алексею Ляйферу по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.