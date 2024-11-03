В Уфе 17-летний курьер мошенников похитил у пенсионеров более 1 млн рублей

В Уфе перед судом предстанет несовершеннолетний пособник телефонных мошенников, похитивший у пожилых людей более 1 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.

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По данным следствия, 17-летний юноша искал работу в сети, с ним вышли на связь неизвестные, которые предложили ему нехитрый заработок — обманывать пенсионеров по схеме "родственник попал в ДТП". Молодой человек совершал звонки пожилым людям и убеждал их передать ему накопления, в общей сложности ему удалось выманить у обманутых потерпевших более 1 млн рублей.

После получения денежных средств он отправлял их часть на указанные сообщниками банковские счета, а часть оставлял себе в качестве вознаграждения. В отношении юноши было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске пенсионерка инвестировала в мошенников 1,4 млн рублей. Злоумышленник убедил ее обменять рубли на доллары через специальный чат в мессенджере. Женщина последовала инструкциям афериста и отправила средства на указанные им счета. Однако ожидаемой прибыли от инвестиций не последовало, а злоумышленники перестали выходить на связь.