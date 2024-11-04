В Татарстане задержали двух стрелявших с балкона мужчин

Полицейские задержали двух мужчин, которые стреляли с балкона дома в городе Зеленодольске, ведутся поиски третьего человека. Изъятое оружие, предварительно, является охолощенным, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные с балкона одного из домов производят несколько выстрелов из предмета, похожего на огнестрельное оружие.

"Сотрудники ОМВД России по Зеленодольскому району установили квартиру, расположенную в одном из домов по улице Ленина, из которой производилась стрельба. На место происшествия незамедлительно выехали стражи порядка. Двое правонарушителей, задержаны и доставлены в отдел полиции. Ведутся поиски третьего. Изъятое оружие предварительно является охолощенным", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.