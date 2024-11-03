Пенсионер из Ленобласти лишился двух картин за 10 млн рублей

Воры украли у жителя Выборгского района Ленинградской области две картины, чья общая стоимость оценивается почти в 10 млн рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. По его данным, речь идет о картинах «Крестьянская семья среди руин» и «Натурщик».

Собеседник телеканала подчеркнул, что стоимость первой картины оценивается в $20 тысяч (около 1,9 млн рублей), а второй картины — в $80 тысяч (около 7,8 млн рублей). Предполагается, что их вынесли из квартиры в период с августа 2016 года по сентябрь 2023 года.

В свою очередь представители пресс-службы полиции Санкт-Петербурга уточнили, что 74-летний мужчина уже обратился за помощью к правоохранителям. По данным ведомства, в прошлом он работал оценщиком. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее оригинальный указ императора Петра II, украденный из Российского государственного военно-исторического архива, был продан на аукционе во Франции. Стоимость документа оценили в $3120 (около 304 тысяч рублей). В описании к лоту указывается, что это очень редкий указ, состоящий из одной страницы с текстом на русском языке.