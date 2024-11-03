Бастрыкин затребовал доклад после стрельбы у бара во Владивостоке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела, которое было возбуждено после сообщений о перестрелке у бара во Владивостоке с участием мигрантов. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

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"По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава ведомства поручил региональное следственное управление СК представить ему доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

ИА PrimaMedia сообщало, что во Владивостоке, недалеко от бара "Мумий Тролль", произошел конфликт между посетителями, который перерос в драку и перестрелку. По словам очевидцев, пьяные посетители заведения сначала вступили в потасовку на дороге, а затем достали оружие.

В конце октября сообщалось, что в Центральном парке подмосковного города Пушкино произошел конфликт, один из участников достал пистолет, предположительно, травматический, и открыл огонь.