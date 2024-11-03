Мужчина застрелил спаниеля из-за раскиданной обуви

В Нижегородской области сельчанин застрелил соседского спаниеля за то, что он ел из миски его собак и раскидывал обувь. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в селе Пермеево. Владелица русского охотничьего спаниеля обратилась в полицию, заявив, что её питомец получил пулевое ранение, от которого скончался.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель села Пермеево.

«Он дал признательные показания, объяснив свой поступок тем, что животное раскидало обувь на крыльце дома и ело из миски его собак», — сказано в сообщении полиции.

Изъята пневматическая винтовка, из которой 28-летний сельчанин стрелял в собаку.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Максимальное наказание, которое грозит фигуранту — до 3 лет лишения свободы. Расследование продолжается.