На вокзале в Берлине сгорел пассажирский поезд

На берлинском вокзале Аренсфельде загорелся пассажирский поезд. Три вагона были полностью охвачены пламенем, но пассажирам удалось быстро покинуть место ЧП, сообщает Berliner Zeitung.

Представитель пожарной охраны Берлина рассказал, что поезд загорелся в субботу вечером.

Пожарные прибыли на место в 21:50 и увидели три вагона, объятые пламенем. Пассажиры и члены поездной бригады смогли вовремя эвакуироваться. По данным спасателей, пострадавших нет.

Из-за инцидента вокзал был временно закрыт, начались перебои в графике. Движение транспорта в прилегающем районе было затруднено. К утру вокзал возобновил работу в обычном режиме.

Представитель Deutsche Bahn пояснила, что сгоревший поезд принадлежал частной железной дороге Niederbarnimer Eisenbahn. О причинах пожара пока не сообщается.