В Петербурге четырехлетний ребенок отравился коньяком

В Петербурге устанавливаются обстоятельства отравления алкоголем четырехлетнего ребенка, пострадавшая девочка находится в отделении реанимации. Об этом сообщает "78.ru".

Инцидент произошел в ночь на 3 ноября, из квартиры многоэтажки по улице Народного Ополчения была госпитализирована четырехлетняя девочка в тяжелом состоянии. У ребенка диагностировано острое отравление этанолом.

Пострадавшая находится в отделении реанимации детской больницы имени Филатова. По словам родителей, дочь выпила около 100 миллилитров коньяка, при каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Воронеже четырехлетний мальчик отравился алкоголем, он был доставлен в детскую больницу с признаками отравления, медики установили, что у ребенка алкогольная интоксикация. Выяснилось, что ребенка напоили пивом его старшие братья. Мать мальчика в этот момент отвлеклась, чтобы накормить другого ребенка.