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Россиянина выгнали из Турции за фото женщины с закрытыми глазами

Суд в Турции признал виновным россиянина в нарушении тайны личной жизни и постановил его депортировать в Россию, передает РИА Новости. Мужчина сделал фото в стамбульском метро, на которое попала женщина с закрытыми глазами.

Россиянина выгнали из Турции за фото женщины
© globallookpress.com

По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию, — указано в сообщении.

Как уточняет Lenta.ru, россиянин в сентябре этого года вместе с супругой ехал в метро в турецкой столице. Мужчина обратил внимание, что на стекле в вагоне была наклейка, указывающая на то, что это места для пожилых людей и инвалидов, однако пассажиры игнорировали ее значение. Он решил на фото запечатлеть этот момент — в кадр попала женщина с закрытыми глазами. После снимка она стала кричать на нее, ее поддержали другие пассажиры. В итоге пассажирка написала на него заявление, россиянина арестовали.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии администрация аэропорта Данидин запретила проводить прощальные объятия, которые длятся больше трех минут. Гражданам рекомендовали воспользоваться парковкой, если им нужно больше времени для до того, чтобы проводить пассажиров.

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