Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на Курскую область

Трое жителей слободы Белая Беловского района пострадали в результате атаки беспилотников на Курскую область. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

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"Им оказали медицинскую помощь на месте, после чего госпитализировали в Курскую областную больницу. Повреждено также пять автомобилей и остекление одного из магазинов", — сообщил он.

Украинские войска регулярно обстреливают российские регионы при помощи беспилотников.

Так, 1 ноября сообщалось, что за ночь российские средства ПВО сбили над территорией Курской области 61 беспилотник.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщили, что над регионами России с помощью средств ПВО перехватили и сбили 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Днем 18 украинских беспилотников сбили над территорией Брянской области, шесть — над Белгородской, пять — над Орловской и три — над Крымом, отметили в ведомстве.