В российском регионе сошли с рельсов более 20 вагонов с углем

Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкортостане. Пострадавших в результате происшествия нет, написала Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

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Согласно предварительным данным, сегодня ночью в Башкирии на перегоне Пост 28 километр — Пост 21 километр сошли с рельсов 22 вагона, груженных углем. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Инцидент зафиксировали на участке пути Иглино — Дема.

В Подмосковье два вагона поезда сошли с рельсов

На место происшествия отправили восстановительный поезд со станции «Дема». Удалось избежать задержек движения других поездов.

«На место происшествия выехал исполняющий обязанности Уфимского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заключается в публикации.

Ранее СКР возбудил дело из-за схода с рельсов грузового поезда под Белгородом. Инцидент произошел вечером 10 сентября на перегоне Волоконовка — Новый Оскол.