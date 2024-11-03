Смольянинов* не обжаловал заочный арест по делу о фейках об армии

Актер Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов) не стал обжаловать решение суда о его заочном аресте, сообщает ТАСС.

Оно вступило в законную силу. Смольянинова* обвиняют в распространении фейков о российском армии и возбуждении вражды.

Смольянинов* выступил в США со значком террористической организации на футболке

В конце октября суд заочно арестовал актера. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

Минюст признал Смольянинова* иноагентом в январе 2023 года.

*признан в РФ иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов.