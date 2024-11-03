Двое детей и их отец заживо сгорели в Ростовской области

В селе Александровка двое детей и их отец погибли при пожаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. По данным спасателей, выжить смогла только мать, которая находилась в нетрезвом состоянии. Отмечается, что в доме не было пожарного извещателя.

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Ночью в селе Александровка загорелся частный жилой дом. Сотрудники МЧС России обнаружили без признаков жизни тела четырехлетнего мальчика, трехлетней девочки и 43-летнего мужчины. Мать успела выбежать на улицу. Огонь на 100 «квадратах» потушили девять сотрудников и четыре единицы техники, — говорится в сообщении.

Ранее два человека стали жертвами пожара, вспыхнувшего в деревне Тюльково в Красноярском крае. Возгорание началось в одноэтажном жилом доме и распространилось на площади 64 квадратных метра. Одной из погибших оказалась 60-летняя женщина, второе тело опознано не было. На месте инцидента работали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники, причины возгорания еще устанавливаются.

До этого пожар вспыхнул в частном доме в Кировском районе Красноярска посреди ночи, загорелась хозяйственная постройка на площади 100 квадратных метров. На месте возгорания были найдены тела четырех человек с обширными признаками термического воздействия огня.