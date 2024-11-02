В Киеве прогремели взрывы

В Киеве, а также в Киевской и Житомирской областях на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Областная военная администрация уточнила, что расчеты ПВО в настоящее время работают по целям.

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов произошла в столице Украины в период с 13:45 мск до 14:41. Журналисты отметили, что это был девятый обстрел города за первую половину дня.

На фоне этого, в пресс-службе украинского энергетического холдинга ДТЭК заявили, что три участка линий электропередачи в Киеве и области получили урон. Инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате взрывов.

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Сирены воздушной тревоги в субботу, 2 ноября, звучали в Киеве, а также Киевской, Житомирской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.