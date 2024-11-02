Bild: на месте съезда партии АдГ разлили кислоту

Двое неизвестных в масках вошли в городской культурный центр в Хенштедт-Ульцбурге (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ, где планируется проведение земельного съезда правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), и облили помещение сильно пахнущей жидкостью, вероятно, кислотой. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, инцидент произошел в 1 ноября в 18:00 (20:00 мск). Злоумышленники были одеты в костюмы по случаю Хэллоуина. Они разлили сильно пахнущее вещество в санитарной зоне общественного центра. Полиция не смогла сказать, какая это была жидкость. Bild предполагает, что речь идет о кислоте.

2 ноября на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы. Были взяты образцы вещества и собраны улики. Поиски подозреваемых начались сразу, однако пока не увенчались успехом. Как отмечает газета, никто не пострадал.

По случаю съезда АдГ в эти выходные запланировано несколько акций протеста. Первая демонстрация началась 2 ноября в 08:00 (10:00 мск) в общественном центре. Региональное отделение партии в Шлезвиг-Гольштейне 2 ноября и 3 ноября проведет съезд и собрание для формирования списка на федеральные выборы 2025 года.

В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в рамках какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровне. Согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг АдГ находится на уровне 18-20%. В трех федеральных землях ее деятельность признана экстремистской. На прошедших 1 сентября выборах в ландтаг Тюрингии АдГ одержала победу, набрав 32,8% голосов.