В Петербурге арестовали бизнесмена по обвинению в организации убийства

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу бизнесмена по обвинению в организации покушения на местного адвоката Виктора Патрушева в феврале 2024 года.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Житковичу стражу по 20 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали предполагаемого организатора заказного убийства адвоката.

В Красноярске задержали двух риелторов, подозреваемых в похищении женщины с целью завладения её имуществом.