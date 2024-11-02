В Москве отправили под стражу обозвавшую строителей «русней» женщину

В столице под стражу поместили обозвавшую «русней» строителей Яну Джоган, женщина также угрожала строителям предметом, схожим с пистолетом.

Кузьминский суд Москвы избрал Джоган меру пресечения в виде заключения под стражу, ее обвиняют в хулиганстве, передает ТАСС. Джоган будет находиться в СИЗО до 2 января 2025 года.

По данным следствия, Джоган, выражала неуважение к обществу и использовала ненормативную лексику в адрес строителей. Она обвиняется в разжигании вражды и ненависти к русской национальности.

Также ее обвиняют в том, что она удерживала в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвела несколько холостых выстрелов в сторону строителей.

В апреле 2023 года в Екатеринбурге было заведено уголовное дело на мужчину, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z. Позднее дело было закрыто, но в Генпрокуратуре пообещали обжаловать данное решение. В феврале 2024 года прокуратура повторно направила в суд обвинительное заключение по этому делу.