МВД объявило в розыск публициста Стомахина по уголовной статье

МВД России объявило в розыск публициста Бориса Стомахина (внесен в перечень террористов и экстремистов) по уголовной статье. Информация об этом появилась в официальной базе ведомства.

В сообщении сказано, что Стомахин Борис Владимирович разыскивается по статье УК РФ, однако, по какой именно статье он разыскивается, не сказано.

Ранее сообщалось, что осужденного ранее за призывы к терроризму публициста Стомахина проверят на предмет распространения фейков об армии. В 2015 году Московский окружной военный суд признал его виновным в призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и приговорил его к семи годам строгого режима.