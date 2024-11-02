Пустой пакет вместо телефона за 50 тысяч рублей получил клиент Ozon

Клиенту Ozon вместо заказанного им телефона за 50 тысяч рублей пришел пустой пакет. Об этом стало известно в субботу, 2 ноября.

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Случай произошел в Брянске. Мужчина заказал смартфон Samsung, но когда ему выдали упаковку, он увидел, что она уже вскрыта, а телефона внутри нет. Мужчина отказался от такого «товара» и не стал его забирать, но сотрудница все равно провела оплату, так как, по ее словам, другого выхода нет. Она посоветовала мужчине написать в техподдержку маркетплейса.

Клиент на месте написал заявление на возврат отсутствующего товара. Пока что оплаченную сумму мужчине не вернули, потому что Ozon ждет ответа продавца. Клиент уже написал заявление в полицию, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

Похожие случаи в пункте выдачи Ozon происходили и ранее. Например, вместо новой игровой приставки PlayStation 5 клиенту пришла бутылка обычной воды. Покупателю уже возместили полную стоимость приставки. Или был случай 12 августа, когда покупателю вместо IPad за 94 тысячи рублей пришла коробка с шурупами.