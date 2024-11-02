В Подмосковье пьяный мужчина в тюбетейке застрелил собаку

В Сергиевом Посаде Московской области пьяный бородатый мужчина в белой тюбетейке устроил стрельбу по животным и по витринам торговых точек, торгующих алкоголем. Погибла собака, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в субботу, 2 ноября, у Дома офицеров на улице Замышляева.

По данным канала, Денис В. угрожал ружьем прохожим, выкрикивал религиозные лозунги, заявлял, что борется с нечистью.

Очевидцы вызвали на место ЧП полицию. При появлении стражей порядка дебошир бросил оружие на землю и сдался без сопротивления.

В настоящее время уроженец Красноярского края находится в отделении. Правоохранители ожидают, пока он протрезвеет и сможет давать показания.