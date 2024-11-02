В Волгограде объявлено вознаграждение за информацию о сбежавшем насильнике из Узбекистана

В Волгограде готовы заплатить сто тысяч рублей за информацию о насильнике из Узбекистана Тургуне Абдуллаеве, который сбежал из колонии в Липецке и до сих пор не найден. Об этом сообщает V1.ру.

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«Правоохранительные органы продолжают напряженный поиск одного из шестерых сбежавших через подземный ход из колонии в Липецке заключенного», — говорится в публикации.

Отмечается, что «особо-опасный преступник» может находиться в Волгоградской области.

30 октября сообщалось, что начальника исправительной колонии (ИК) №2 в Липецке отстранили от должности в связи с побегом заключенных.

О побеге нескольких заключенных из исправительной колонии в Липецке стало известно 26 октября. Сотрудники учреждения заметили на его территории подкоп, после чего обнаружили пропажу шестерых осужденных.

СМИ писали, что злоумышленники готовились к побегу более полугода. К текущему моменту правоохранителям удалось задержать пятерых из них, местоположение еще одного заключенного остается неизвестным.

При этом следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. В рамках расследования специалисты должны будут установить, кто именно из должностных лиц выполнял свои обязанности ненадлежащим образом и допустил побег осужденных.