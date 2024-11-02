В Краснодарском крае ветер сорвал кровлю двухэтажного здания

В Староминском районе Краснодарского края ветром сорвало кровлю здания. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

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«Сильным порывом ветра повреждена металлическая кровля административного двухэтажного здания Торгового дома МТЗ-Северо–Запад на площади 420 кв. м», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что порывы ветра в регионе достигали до 22 метров в секунду.

В августе в Невском районе Санкт-Петербурга сильный порывистый ветер снес балконное ограждение в одной из квартир жилого дома.

Незадолго до этого в Москве сильным порывом ветра сорвало металлический лист. Он влетел в трамвай, из-за чего на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Легкие травмы получили двое пассажиров электротранспорта. Инцидент произошел на Енисейской улице.