СК: против экоактивистки Чириковой завели дело о публичном оправдании терроризма

Следственный комитет РФ выявил новый эпизод оправдания терроризма в интервью экоактивистки Евгении Чириковой*.

© Вечерняя Москва

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Установлен новый эпизод преступной деятельности иноагента Евгении Чириковой, обвиняемой в преступлениях против общественной безопасности. Не позднее 8 августа 2023 года она приняла участие в трансляции одного из видеохостингов, а также дала интервью, в котором, согласно заключению лингвистического исследования, содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале столичного СК.

По данным следствия, в отношении нее возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма и заочно предъявили обвинение. В ближайшее время ее планируют объявить в международный розыск.

Министерство юстиции России включило в перечень иностранных агентов Чирикову*. Информация об этом появилась 19 января.

Кроме того, в отношении Чириковой* следователи возбудили уголовное дело за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах Российской Федерации. Ее объявили в федеральный розыск.

*Признан иноагентом на территории России.