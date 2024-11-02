В Калининграде обстреляли автобус и трамвай

Неизвестные злоумышленники обстреляли из пневматики пассажирский автобус на Нарвской и трамвай на Ленинском проспекте в Калининграде. Пассажиры не пострадали, пишет пресс-служба городской администрации на странице в соцсети «Вконтакте».

В правительстве города уточнили, что это уже шестой случай в 2024 году: дважды под обстрел попадали автобусы и четыре раза — трамваи, причем, в транспорте в этот момент ехали люди.

Транспортным средствам был нанесен значительный ущерб. Чиновники пояснили, что «одно только водительское стекло «Корсара» [марка трамвая] стоит 234 тыс рублей».

В администрации призвали очевидцев и водителей машин с регистраторами поделиться информацией о ЧП с правоохранительными органами или с ГорТрансом.