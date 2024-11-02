Подростки во Владивостоке оказались в реанимации после употребления дурмана

Во Владивостоке подростки из детского дома во Владивостоке попали в реанимацию из-за того, что съели семена дурманящего растения. Об этом стало известно в субботу, 2 ноября.

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Воспитанники 34 детского дома города в ходе прогулки нашли бесхозную клумбу с дурманящим растением, после чего съели его семена.

Затем подростки пошли в кафе, но уже по дороге одна из них пожаловалась на плохое самочувствие, однако друзья проигнорировали это. Уже через час девочка потеряла сознание у дверей кафе. Пока сотрудники заведения пытались ей помочь, стало плохо второму из компании детей. Скорая помощь увезла их в реанимацию. На данный момент оба подростка находятся в стабильном состоянии. Остальным подросткам медицинская помощь не понадобилась.

Выяснилось, что они уже не раз сбегали из детского дома, их неоднократно объявляли в розыск, сообщает Telegram-канал Mash.

22 октября СМИ сообщали о группе американских школьников, которые испытывали странные симптомы после того, как съели мармеладных мишек. Среди симптомов были рвота, вялость и тревожность. Неизвестно, что было не так с мармеладом, но школьная медсестра подозревает, что они могли случайно принять наркотики.