Бывший сотрудник калужского института осужден за передачу военных технологий

Обнинский городской суд признал бывшего сотрудника городского института виновным в незаконной передаче военных технологий.

© Российская Газета

В 2019 году подсудимый был в командировке во Франции и там передал сотруднику Национальной лаборатории США Лос-Аламос техническую информацию, которую можно использовать при создании оружия массового поражения. К тому же в ней содержались закрытые характеристики некой энергетической установки.

"Подсудимый признал вину частично", - сообщили в суде.

Ученого приговорили к четырем годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.