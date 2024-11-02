Бывший сотрудник калужского института осужден за передачу военных технологий
Обнинский городской суд признал бывшего сотрудника городского института виновным в незаконной передаче военных технологий.
В 2019 году подсудимый был в командировке во Франции и там передал сотруднику Национальной лаборатории США Лос-Аламос техническую информацию, которую можно использовать при создании оружия массового поражения. К тому же в ней содержались закрытые характеристики некой энергетической установки.
"Подсудимый признал вину частично", - сообщили в суде.
Ученого приговорили к четырем годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.