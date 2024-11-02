В Петербурге лифтер погиб при ремонте подъемника

В Ленинградской областной больнице на проспекте Луначарского в Петербурге 2 ноября погиб лифтер, выполнявший ремонтные работы. Об этом сообщает ГСУ СК по городу.

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По предварительным данным, его придавило конструкцией лифта.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но он скончался от полученных травм.

Следственный отдел по Выборгскому району СК Петербурга начал доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.