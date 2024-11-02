Россиянин утонул на Бали после спора с друзьями

Гражданин России утонул в бассейне на Бали, нырнув на спор с друзьями. Об этом со ссылкой на индонезийский портал Detik пишет РИА Новости.

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По данным издания, инцидент произошел на одной из вилл в районе Переренан. 25-летний россиянин поспорил со своими друзьями, кто из них сможет пробыть под водой в бассейне дольше всех. Двое из троих участников спора вынырнули через какое-то время, однако гражданин России стался под водой.

«[Друзья погибшего] вытащили его на поверхность. Они попытались сделать искусственные дыхание», - говорится в статье.

Издание отметило, что ни действия друзей, ни усилия прибывших на место происшествия врачей не помогли спасти жизнь мужчины.

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