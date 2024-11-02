Суд оставил в СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова

Суд признал законным продление ареста обвиняемому в коррупции начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Статусного силовика обвиняют в получении взятки. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил корреспондент из зала суда.

— Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения, — передает решение судьи журналист ТАСС.

Заседание проходило в закрытом режиме. Главный кадровик Минобороны пробудет в СИЗО до 12 января.

О задержании начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова стало известно 13 мая. В отношении него возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки на сумму 30,5 миллионов рублей. Суд 30 сентября наложил арест на недвижимость, сумма которой более 50 миллионов рублей. Следствие просило арестовать его 4 октября по подозрению в коррупции. Также, у бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ арестовали 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости.