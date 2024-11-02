Появились подробности о смерти пациентки после липосакции в Петербурге

Пациентка, погибшая после липосакции в Санкт-Петербурге, заплатила за операцию 700 тысяч рублей. Подробности трагедии приводит Telegram-канал Shot.

44-летняя Анна работала контролером качества в компании, которая производит керамику. Женщина была недовольна фигурой после вторых родов и накопила на липосакцию. Хирургов выбирала по отзывам и в результате обратилась в «Свою клинику» на улице Матроса Железняка.

Полосную операцию по удалению жира на животе женщине сделали 31 октября. На следующее утро главврач обнаружил Анну без сознания. В 10:30 у нее остановилось сердце. Реанимационные мероприятия успеха не принесли.

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Сейчас следователи проверяют клинику, обстоятельства происшествия выясняются. Хирурги утверждают, что липосакция ни при чем, а причиной смерти стал оторвавшийся тромб. При этом родственники погибшей утверждают, что у Анны не было проблем с сердцем.