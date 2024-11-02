Полуторамесячный младенец умер от голода

Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело в отношении жительницы Кошехабльского района после гибели новорожденного ребенка от истощения. Молодой женщине предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Следствием установлено, что фигурантка, проживая совместно со своим новорожденным ребенком, не обеспечила должный уход за ним, не принимала необходимых для нормального развития ребенка мер. Это привело к алиментарному истощению и ухудшению состояния здоровья, он скончался. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), женщине предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Матери ребенка 19 лет, мальчик умер в возрасте полутора месяцев, уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.