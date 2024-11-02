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В Адыгее мать стала фигуранткой дела после гибели ребенка от истощения

Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело в отношении жительницы Кошехабльского района после гибели новорожденного ребенка от истощения. Молодой женщине предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Полуторамесячный младенец умер от голода
© РИА Новости
"Следствием установлено, что фигурантка, проживая совместно со своим новорожденным ребенком, не обеспечила должный уход за ним, не принимала необходимых для нормального развития ребенка мер. Это привело к алиментарному истощению и ухудшению состояния здоровья, он скончался. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), женщине предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Матери ребенка 19 лет, мальчик умер в возрасте полутора месяцев, уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Происшествия
Следственный комитет
Республика Адыгея
Майкоп