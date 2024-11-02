Тело мужчины обнаружили в доме на Загородном шоссе в Москве

Тело 42-летнего мужчины со следами избиения и колото-резаными ранами в области груди обнаружили на Загородном шоссе в Москве. Об этом в субботу, 2 ноября, рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

© СК РФ

— В помещении здания на Загородном шоссе обнаружено тело мужчины 1982 года рождения со следами избиения и колото-резаными ранами в области груди. По предварительным данным, телесные повреждения погибшему причинил его знакомый 1986 года рождения в ходе конфликта, возникшего при распитии спиртных напитков, — сообщила Нефедова.

По данным прокуратуры, 38-летнего подозреваемого задержали. Его привлекли к уголовной ответственности.

Ранее, 2 ноября, правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого в подмосковном Подольске. Во время ссоры, вызванной употреблением спиртного, подозреваемый избил потерпевшего, причинив ему множественные повреждения. По данным следствия, мужчина, осознавая, что потерпевший еще жив, вытолкнул его из окна квартиры, чтобы выдать убийство за несчастный случай. Следователи и криминалисты установили, что смерть пострадавшего имеет криминальный характер.