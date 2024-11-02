Жена нашла в гараже трупы мужа и незнакомки

Жена обнаружила тело своего мужа и незнакомой женщины в гараже в Сергиево-Посадском районе. Мужчина внезапно перестал отвечать на звонки супруги, и она решила проверить, что случилось. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Вечером 1 ноября женщина в какой-то момент потеряла связь с супругом, который в это время находился в своем гараже. Решив проверить, что могло случиться, она взяла запасной ключ и отправилась туда сама. Открыв дверь, она обнаружила два трупа — своего мужа и незнакомой ей женщины, — передает РЕН ТВ.

По информации источника, незнакомой женщиной оказалась бухгалтер организации, в которой генеральным директором был ее муж. Причина смерти мужчины и женщины не установлена. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства инцидента, утверждает собеседник.

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Ранее, 2 ноября, тело 42-летнего мужчины со следами избиения и колото-резаными ранами в области груди обнаружили на Загородном шоссе в Москве. По предварительным данным, телесные повреждения погибшему причинил его знакомый 1986 года рождения в ходе конфликта, возникшего при распитии спиртных напитков. Подозреваемого задержали и привлекли к уголовной ответственности.