Российского уголовника задержали за расправу над 15-летней школьницей из Москвы

В Омске задержали ранее судимого за различные преступления местного жителя, подозреваемого в расправе над 15-летней школьницей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 июля приехавшая из Москвы с родителями школьница вышла из гостиницы погулять, но назад не вернулась. Поиски подростка продолжались три дня, пока ее тело не обнаружили в районе лодочной станции на улице 3-я Островская. Следователи провели комплекс действий и оперативных мероприятий, в ходе которых удалось выйти на след уголовника.

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